 
مباشر
عاجل
الكرملين: موعد القمة الافتراضية لـ"الخمس الكبرى" في مجلس الأمن الدولي لم يحدد بعد

سيئول تدعم إنشاء بوابة سعودية لتبادل المعلومات عن براءات الاختراع الخاصة بكورونا

أخبار العالم العربي

سيئول تدعم إنشاء بوابة سعودية لتبادل المعلومات عن براءات الاختراع الخاصة بكورونا
Reuters /FW1F/Jason Neely
تدابير احترازية ضد كورونا في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq5u

وافق المكتب الكوري للملكية الفكرية على تقديم الدعم للهيئة السعودية للملكية الفكرية لإنشاء البوابة الإلكترونية السعودية لتبادل المعلومات عن براءات الاختراع الخاصة بفيروس كورونا.

وخلال اجتماع عبر الفيديو، طلب عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، من بارك وون جو، رئيس المكتب الكوري، تبادل المعلومات من أجل إنشاء البوابة الإلكترونية السعودية المتخصصة لتبادل المعلومات عن براءات الاختراع الخاصة بكورونا التي تطبق عليها الطريقة الكورية لتحليل المعلومات عن براءات الاختراع.

ووعد بارك بتقديم الدعم اللازم، مثل طريقة استخراج المعلومات المتعلقة بالبراءات وتحليلها.

كما اتفق الجانبان على إرسال 3 أو 4 خبراء كوريين بمجال براءات الاختراع والعلامات التجارية إلى المملكة العربية السعودية في أقرب وقت ممكن عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا الراهنة.

ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم عبر تقنية الاتصال بالفيديو بغرض تبادل البيانات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا