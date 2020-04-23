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الحكم بالسجن على هارب من مركز للحجر الصحي في غزة

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الحكم بالسجن على هارب من مركز للحجر الصحي في غزة
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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حكمت المحكمة العسكرية المركزية بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة على مدان هارب من مركز الحجر الصحي الاحترازي برفح، بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 500 دينار أردني.

وأوضحت المحكمة أن الحكم جاء بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بهما"، وذلك سندا للمادة (429) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

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وبينت المحكمة أنه سيتم محاكمة المدان في التهم الأخرى التي وجهت له، حيث يجري التحقيق معه على ذمتها.

وكانت النيابة العسكرية بهيئة القضاء العسكري قد باشرت التحقيق مع المدان، عقب إلقاء القبض عليه إثر هروبه من مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص للعائدين عبر معبر رفح، في 18 أبريل الجاري، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.ِ

وسجل قطاع غزة حتى الآن 17 إصابة بكورونا منها 9 حالات شفاء.

المصدر: RT

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