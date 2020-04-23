 
مباشر

السلطات العراقية تطلق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار كورونا

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تطلق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار كورونا
Reuters ESSAM AL-SUDANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq48

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".

وأضاف "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ‏‏اليوم 20040 متهما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا