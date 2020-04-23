السلطات العراقية تطلق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار كورونا

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف متهم لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".

وأضاف "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ‏‏اليوم 20040 متهما".

المصدر: RT