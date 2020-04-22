 
مباشر

العراق.. رئيس الحكومة المكلف يبحث مع القوى الشيعية الأسماء المقترحة لكابينته

أخبار العالم العربي

العراق.. رئيس الحكومة المكلف يبحث مع القوى الشيعية الأسماء المقترحة لكابينته
middle-east-online.com/
رئيس الحكومة العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq2a

اجتمعت القوى الشيعية السبع في العراق، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، من أجل مناقشة الأسماء المقترحة للكابينة الوزارية.

إقرأ المزيد
مساعي الكاظمي في تشكيل حكومة عراقية
مساعي الكاظمي في تشكيل حكومة عراقية

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب زعيم ائتلاف "الفتح"، هادي العامري، عرض عدد من الأسماء كمرشحين لشغل المناصب الوزارية، من بينها ما يلي:

العراق.. رئيس الحكومة المكلف يبحث مع القوى الشيعية الأسماء المقترحة لكابينته
RT
مصطفى الكاظمي يبحث مع القوى الشيعية السبع الأسماء المقترحة لكابينته

حارث محمد حسن (الخارجية)؛ كاظم هيلان السهلاني (العمل)؛ إبراهيم بحر العلوم (التعليم العالي)؛ جاسم محمد الأسدي (الموارد المائية)؛ حسن شمس الدين الخطيب (الاتصالات)؛ هشام صالح داود (الثقافة)؛جعفر علاوي (الصحة)؛محمد شياع السوداني (الزراعة)؛ ماهر حماد (التجارة)؛ مزاحم الخياط وفلاح حمود أحمد (التربية)؛ فؤاد حسين (الوزير الحالي – المالية)؛ خالد شواني – رزكار محمد أمين (العدل).

فيما جرى تأجيل ذكر أسماء المرشحين لعدد من الحقائب في الحكومة، من بينها وزارات الدفاع والداخلية والصناعة والشباب.

واتفق المشاركون في الاجتماع على التدقيق في الاسماء والاجتماع مرة أخرة خلال اليومين القادمين، من أجل إعطاء الرأي حول كل مرشح من المذكورين. 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا