العراق.. رئيس الحكومة المكلف يبحث مع القوى الشيعية الأسماء المقترحة لكابينته

اجتمعت القوى الشيعية السبع في العراق، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، من أجل مناقشة الأسماء المقترحة للكابينة الوزارية.

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وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب زعيم ائتلاف "الفتح"، هادي العامري، عرض عدد من الأسماء كمرشحين لشغل المناصب الوزارية، من بينها ما يلي:

RT

حارث محمد حسن (الخارجية)؛ كاظم هيلان السهلاني (العمل)؛ إبراهيم بحر العلوم (التعليم العالي)؛ جاسم محمد الأسدي (الموارد المائية)؛ حسن شمس الدين الخطيب (الاتصالات)؛ هشام صالح داود (الثقافة)؛جعفر علاوي (الصحة)؛محمد شياع السوداني (الزراعة)؛ ماهر حماد (التجارة)؛ مزاحم الخياط وفلاح حمود أحمد (التربية)؛ فؤاد حسين (الوزير الحالي – المالية)؛ خالد شواني – رزكار محمد أمين (العدل).

فيما جرى تأجيل ذكر أسماء المرشحين لعدد من الحقائب في الحكومة، من بينها وزارات الدفاع والداخلية والصناعة والشباب.

واتفق المشاركون في الاجتماع على التدقيق في الاسماء والاجتماع مرة أخرة خلال اليومين القادمين، من أجل إعطاء الرأي حول كل مرشح من المذكورين.

المصدر: RT