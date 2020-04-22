مجلس الأمن الوطني العراقي يحذر من "محاولات داعش" لاستغلال ظروف كورونا

حذر مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، من "محاولات داعش" لاستغلال الظروف الراهنة المتمثلة بمحاربة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ عملياته الإرهابية.

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وذكر بيان حكومي عراقي أن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لبحث آخر التطورات الأمنية وجهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا عصابة داعش الإرهابية".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "العراق في وضع صحي جيد، ويتقدم على العديد من دول العالم من حيث قلة عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا".

وأشاد رئيس الحكومة العراقية "بروح التعاون والوحدة الوطنية والانسجام بين أجهزة الدولة والمواطنين، تزامنا مع دعوته للحفاظ على هذه المكاسب والنتائج والعمل على بسط الأمن والاستقرار وتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين".

وأضاف أن "العالم أصبح اليوم ساحة عمليات لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات حظر التجوال وتوقف الأنشطة الاقتصادية والأعمال، مما يدعونا للعمل على تسهيل حركة المواطنين مع الالتزام بالتوجيهات الصحية وفتح الطرق المغلقة وحماية مصالح المواطنين وأعمالهم ومصادر أرزاقهم والأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد".

وحذر عبد المهدي "من محاولات عصابة داعش الإرهابية ووضع الخطط اللازمة لمطاردة بقاياها ومنعها من استغلال ظروف انشغال القوات المسلحة وأجهزة الدولة بمكافحة جائحة كورونا".

المصدر: RT