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تونس تعلن الجمعة 24 أبريل أول أيام شهر رمضان

أخبار العالم العربي

تونس تعلن الجمعة 24 أبريل أول أيام شهر رمضان
Reuters
تونس
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أعلنت دار الإفتاء التونسية، اليوم الأربعاء، أن يوم الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في تونس.

وأعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، أنه لم يتم تحري هلال شهر رمضان نظرا للأحوال الجوية التي حالت دون ذلك، مؤكدا أنه تم اعتماد تقنيات المعهد الوطني للرصد الجوي للإعلان عن أول يوم من شهر الصيام.

وأضاف بطيخ في كلمة للتونسيين، أن الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وحظر التجوال، لا يسمح بإرسال فرق من وعاظ وأئمة لتحري هلال رمضان.

وحث المفتي على احترام الحجر الصحي العام واحترام كل الإجراءات المعلن عنها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت دار الإفتاء التونسية قد أفادت في وقت سابق بأنه لن يتم تحري هلال رمضان هذه السنة كما جرت العادة بالمنظار، وسيتم احتساب موعده بالطرق العلمية والتقنية للمعهد التونسي للرصد الجوي.

المصدر: RT

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