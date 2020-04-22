الولايات المتحدة تنفي إصابة جنودها في الكويت بكورونا

نفت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت، الیوم الأربعاء، تسجیل أي إصابات بفیروس كورونا المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.

وأكدت السفارة في بيان أن الحكومة الأمریكیة تقوم بتعزیز إجراءاتھا الاحترازیة وتنسق مع السلطات الكویتیة لضمان سلامة الجمیع.

وأضافت: "على عكس التقاریر الصحفیة السابقة التي ادعت ذلك، لم تسجل أي إصابات بالفیروس المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت"، موضحة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولین ممن عملوا في معسكر "عریفجان" وجاءت نتائج فحوصاتھم إیجابیة، وھم الآن تحت رعایة وإشراف وزارة الصحة.

وأعربت السفارة عن شكرھا للحكومة الكویتیة على شراكتھا القویة، مؤكدة مواصلة العمل معھا لمكافحة انتشار الفیروس.

المصدر: "كونا"