السعودية.. مجلس القضاء الإداري يوافق على عدد من القرارات بالتصويت الإلكتروني

عقد مجلس القضاء الإداري في السعودية، جلسته عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وطبق خلالها نظام إدارة الجلسات ما أتاح للأعضاء الاطلاع على الموضوعات والتصويت إلكترونيا على القرارات.

وأشار مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري علي بن أحمد الأحيدب، إلى أن "المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات اللازمة".

من خلال جلسته التي عُقدت عبر الاتصال المرئي:

مجلس القضاء الإداري يوافق على عدد من القرارات بالتصويت الإلكتروني#ديوان_المظالمhttps://t.co/NVhcimk2JIpic.twitter.com/AU8lue8UuC — ديوان المظالم (@saudibogrv) April 22, 2020

وتضمنت القرارات تعيين 10 قضاة على درجة ملازم قضائي، إضافة إلى الموافقة على ندب عدد من القضاة إلى عدد من المحاكم بديوان المظالم.

وأضاف الأحيدب، أن "المجلس وافق على ترقية 38 قاضيا بدرجات مختلفة في السلم الوظيفي للقضاة".

وأكد، على أن "المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وعدد من الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية".

المصدر: "سبق"