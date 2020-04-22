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السعودية.. مجلس القضاء الإداري يوافق على عدد من القرارات بالتصويت الإلكتروني

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السعودية.. مجلس القضاء الإداري يوافق على عدد من القرارات بالتصويت الإلكتروني
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جلسة عبر الإنترنيت لمجلس القضاء الإداري في السعودية
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عقد مجلس القضاء الإداري في السعودية، جلسته عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وطبق خلالها نظام إدارة الجلسات ما أتاح للأعضاء الاطلاع على الموضوعات والتصويت إلكترونيا على القرارات.

وأشار مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري علي بن أحمد الأحيدب، إلى أن "المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات اللازمة".

وتضمنت القرارات تعيين 10 قضاة على درجة ملازم قضائي، إضافة إلى الموافقة على ندب عدد من القضاة إلى عدد من المحاكم بديوان المظالم.

وأضاف الأحيدب، أن "المجلس وافق على ترقية 38 قاضيا بدرجات مختلفة في السلم الوظيفي للقضاة".

وأكد، على أن "المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وعدد من الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية".

المصدر: "سبق"

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