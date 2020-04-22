مصر.. الكشف عن تفاصيل عبور سفينة موبوءة بفيروس كورونا

كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، تفاصيل عبور سفينة إيطالية على متنها 65 شخصا مصابا بفيروس كورونا.

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وقال ربيع في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن السفينة عبرت من المجرى الملاحي للقناة في فترة زمنية مدتها 11 ساعة، يوم 23 مارس الماضي.

وأضاف ربيع، أنه "تم الاستعانة بقاطرة أمامية لإرشاد السفينة الإيطالية وأخرى خلفها على متنها مرشدين متخصصين، وتم رصدها ومتابعتها عبر 16 نقطة مراقبة بطول القناة، إضافة إلى ما يصل إلينا من المرشد الأمامي والخلفي للتأكد من مرورها من المسارات الصحيحة".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن طول السفينة كان 300 متر، وعمق الغاطس 8.5 متر، وحمولتها كانت تزن 133 ألف طن.

المصدر: اليوم السابع