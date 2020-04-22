الأوقاف المصرية: المسموح به في المساجد خلال رمضان هو رفع أذان النوازل فقط

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه.

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وأشارت الوزارة إلى أن السماح يشمل المساجد دون الزوايا والمصليات، التي يستمر غلقها غلقا تاما، مع تأكيدها على ضرورة "الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

وكان وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، قد أقال قبل أيام، المتحدث باسم الوزارة، على خلفية تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام مصرية عن دراسة عودة صلاة التروايح.

ناصر حاتم

المصدر: RT