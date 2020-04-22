السيسي يرد على مقال "نيوتن" المطالب بانفصال سيناء

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مقال نشر على موقع جريدة "المصري اليوم" تحت اسم "نيوتن"، يطالب فيه بانفصال سيناء.

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وقال الرئيس المصري إن "تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ600 مليار جنيه، تختص الهيئة الهندسية للجيش على نصف هذه التكلفة بواقع 300 مليار جنيه".

وأضاف السيسي خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس: "هناك 60 ألف كيلو متر مربع في سيناء.. إحدى المقالات تحدثت عن سيناء وإمكانية وهناك من طرح أفكارا لها وكل الكلام مقدر، ومحدش أبدا لما حد يتكلم يقول له أهدافا.. ولكن كنت أتمنى إن كل اللي عاوز يرد على أي حاجة يكون على علم بما نقوم به خلال الفترة الماضية في 6 سنوات ماضية".

وتابع: "ماذا فعلنا في سيناء، صرفنا أموالا هائلة.. 60 ألف كيلو متر مربع، يعني 6% من مساحة مصر.. ملتزمين بتعمير سيناء، والأمن القومي لا يقدر بمال".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قرر استدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم" وكاتب مقال "وجدتها" الموقع باسم "نيوتن"، للتحقيق في ما نشر بعدة مقالات حملت طبيعة انفصالية.

الصحيفة كانت قد نشرت على مدار 4 أيام متتالية، مقالات تحمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر واختیار حاكم خاص لها، وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية