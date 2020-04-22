الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى السودان لمواجهة كورونا

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء، عن إرسال طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمه في مواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سفير الإمارات لدى الخرطوم حمد محمد حميد الجنيبي: "تربط البلدين علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة ويجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكا استراتيجيا في المنطقة".

وأضاف، أن "الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية"، مشيرا إلى أن "مد يد العون في هذه الظروف وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار السفير، إلى أن المستفيدين من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأرسلت الإمارات حتى اليوم، أكثر من 270 طنا من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة استفاد منها نحو 270 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

المصدر: "وام"