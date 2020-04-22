بغداد تنتظر موافقة دمشق لإعادة عراقيين عالقين في سوريا

قالت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، إنها تنتظر موافقة السلطات السورية لإعادة عراقيين عالقين هناك نتيجة وقف حركة الطيران بين البلدين ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا.

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وذكرت السلطة، في بيان صحفي: "نود أن نوضح للرأي العام وخصوصا مواطنينا العالقين في دول العالم، لا سيما سوريا، بأننا تبذل جهودا ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى العراق بالسرعة الممكنة، واستنادا إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأشارت إلى أنه تم "مخاطبة شركتي (أجنحة الشام، وفلاي بغداد) لمعرفة أسعار التذاكر للمسافرين، لاختيار السعر الأقل مراعاة لظروف المواطنين".

وأضافت: "تم اختيار شركة (فلاي بغداد) كون سعر التذكرة للمسافر الواحد تبلغ 175 دولارا، ولأن الأولوية للنواقل الوطنية فقد أوكلت مهمة إجلاء العراقيين العالقين في دمشق إلى شركة (فلاي بغداد) التي تحمل شهادة AOC الرقم 007".

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وكشف البيان أن "المباشرة بنقل المسافرين ستجري بعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل سلطة الطيران المدني السوري".

وأعربت سلطة الطيران المدني العراقي عن "شكرها لتعاون شركة (فلاي بغداد) معها لإجلاء العراقيين العالقين هناك، لا سيما نقل عدد من المسافرين ذوي الدخل المحدود مجانا".

المصدر: RT