مصر.. لحظة خروج الحفار العملاق من أسفل قناة السويس

ظهرت الصور الأولى لماكينة الحفر العملاقة التي تقوم بأعمال حفر نفق "الشهيد أحمد حمدي 2"، والذي حضر افتتاحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ووفقا للبيانات، فقد "قامت الماكينة بحفر النفق بطول 4250 متر وبعمق 70 متر ويشمل 2 حارة مرورية اتجاه واحد، وذلك ضمن عدة أنفاق تفتتحها مصر لربط سيناء بالدلتا وكافة أنحاء الجمهورية".

وقد افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشروعا جديدا أسفل قناة السويس، عبارة عن نفق أطلق عليه اسم "الشهيد أحمد حمدي 2"، حيث خرجت ماكينة الحفر العملاقة للضفة الشرقية لقناة السويس.

واتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بربط سيناء بالدلتا عبر عدد من الأنفاق، وبدأ العمل في هذا الاتجاه منذ مايو 2015 بهدف إنجاز المشروع قبل موعده.

المصدر: RT