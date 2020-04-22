أول تعليق للسيسي على غلق المساجد في رمضان

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تواجده في سيناء، على غلق المساجد في شهر رمضان، ومنع صلاة التراويح في البلاد.

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ووجه الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، رسالة للمعترضين على إغلاق المساجد والمطالبين بصلاة التراويح قائلا: "أقدر مشاعركم الدينية، لكن ده كلام العلم والدين".

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حسمت الجدل حول إقامة صلاة التراويح في رمضان، مؤكدة أنه لن يتم إقامة الصلاة إلى أن تزول العلة أو السبب وتفتح المساجد مرة أخرى.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى "أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما يسري على صلاة الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد، ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس كورونا".

المصدر: RT