السعودية تطلق مبادرة واسعة للمقيمين الراغبين في مغادرة المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة واسعة أطلق عليها اسم "عودة" لتنظيم رحلات استثنائية للمقيمين الراغبين في مغادرة المملكة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

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وذكرت الداخلية، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، أن المبادرة أطلقت "إنفاذا لأمر" العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، و"تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة، والنهائي من السفر جوا لبلدانهم".

وأوضحت الوزارة أن المقيمين الراغبين في مغادرة المملكة عليهم تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة "أبشر".

وبينت الوزارة أن المبادرة تجري "بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية".

وأضافت أنه "سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحا بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر".

وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستجري عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كاف.

المصدر: واس