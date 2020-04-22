السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح مشروع السويس بسبب فتيات

قاطع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقدمة حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس، بسبب وقوف بعض الفتيات، ورغبته في جلوسهن، حتى لا يسبب الوقوف لهن إرهاقا.

وقال الرئيس المصري موجها كلامه لمقدمة الحفل، تعليقا على وقوف بعض الفتيات لفترة طويلة في انتظار افتتاح المشروع بعد انتهاء كلمته: "اسمحيلي أقاطعك ثانية بس.. من فضلكم الفتيات متفضلش واقفة كده.. لما نيجي نفتتح المشروع نقف".

ويشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وقد شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح العديد من المشروعات التنموية، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة، وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس، كما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية