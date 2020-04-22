وزير الصحة العراقي: قد نعود إلى فرض حظر التجوال الشامل

أكد وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، أنه من الممكن العودة لإجراءات فرض حظر التجوال الشامل، في حال ارتفعت معدلات الإصابة بكورونا، وأن وزارته تراقب الوضع في الشارع وعدد الإصابات.

وقال علاوي إن "العراق نجح في السيطرة على الفيروس مقارنة بغالبية دول الجوار وأوروبا"، مبينا أن "عدد الإصابات الجديدة اليومي يتراوح بين 25 و40 إصابة".

وأضاف: "وزارة الصحة عانت من قلة الإمكانيات وتردي الوضع المالي، لكن الوضع تحسن بعد الحصول على مساعدات من بعض الدول، مثل الكويت والولايات المتحدة، فضلا عن تبرعات من مصارف ومواطنين".

وتابع: "لدينا ميزانية تكفي لعدة أشهر، ونسعى لتوفير أماكن لحجر المصابين، إذ يجب أن يكون لكل مصاب غرفة وسرير، وطعام جيد".

وأشاد علاوي "بتعاون المواطنين في تطبيق حظر التجوال الذي أدى إلى تراجع عدد الإصابات بالفيروس"، موضحا أن "رفع حظر التجول التدريجي سيستمر في حال نجاحه".

وبين الوزير العراقي أن "الوزارة تراقب وضع الشارع، وعدد الإصابات، وقد حققنا نجاحا حتى الآن في مواجهة الوباء، وسنعود إلى الإجراءات المشددة السابقة، في حال تبدلت الأوضاع".

المصدر: "السومرية نيوز"