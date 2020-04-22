اشتباه بإصابه أحد رموز النظام السابق في السودان بكورونا داخل سجن كوبر

أكدت أسر المعتقلين السياسيين من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير في السودان، في سجن في كوبر، أن والي شمال كردفان السابق، أحمد هارون، أصيب بأعراض فيروس "كورونا" ولم يخضع للعلاج.

وأخذت وزارة الصحة عينة من هارون للفحص حيث يتوقع ظهور نتيجة الفحص في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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ورفضت إدارة السجن نقله إلى أي مستشفى آخر غير مستشفى علياء العسكري، رغم ترتيبات أسرته لنقه إلى مستشفى خاص.

وناشدت أسرته السلطات بمنحه عناية صحية جيدة وحمّلت السلطات المسؤلية عن بقائه في المعتقل لمدة عام دون محاسبة أو تحريك أي إجراءات قانونية ضده.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن 140 حالة إصابة في البلاد، والوفيات 13.

المصدر: sudaninet.net