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الإمارات.. الإفراج عن مئات السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان

أخبار العالم العربي

الإمارات.. الإفراج عن مئات السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان
Reuters Satish Kumar Subramani
دبي الإمارات
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أمر نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإفراج عن 874 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن 1511 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان.

وتأتي القرارات في إطار المبادرات الإنسانية للإمارات، والتي تستند إلى "قيم العفو والتسامح"، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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