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الصحة القطرية: وفاة واحدة و608 إصابات جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 682 والوفيات إلى 22 حالة

أخبار العالم العربي

لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 682 والوفيات إلى 22 حالة
Reuters Aziz Taher
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 682 مصابا بعد تسجيل 5 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوفي شخص واحد جراء إصابته بفيروس كورونا اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 22 شخصا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء قالت السلطات اللبنانية إنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين الواقع في ضواحي مدينة بعلبك.

وأعلن كل من لبنان وفلسطين، أمس الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم السابق.

المصدر: RT + وكالات

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