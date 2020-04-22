بولندا.. الإصابات بفيروس كورونا تتخطى عتبة 10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد، متخطيا حاجز الـ10 آلاف إصابة.

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وجاء في بيان الوزارة: " ارتفع عد المصابين في البلاد إلى 10034 شخصا وبلغ إجمالي الوفيات 404.

وكانت الحكومة بدأت يوم الاثنين الماضي في تخفيف بعض القيود الاحترازية المفروضة في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

في سياق متصل، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 2568258، وإجمالي الوفيات 177501، بحسب آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

المصدر: وكالات