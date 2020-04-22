انتقادات لإعلان الداخلية السورية توقيف فتاتين "لباسهما فاضح"

عددا من الانتقادات أثارها خبر نشرته وزارة الداخلية السورية أمس عن توقيف فتاتين بتهمة "تصيد الزبائن بلباسهما الفاضح".

وعلق البعض على عبارة "ومن خلال المتابعة الجدية ونصب عدة كمائن" (التي عادت الوزارة وحذفتها من منشورها)، بالقول إن الذين ينصبون الكمائن هم الذين يتلاعبون بقوت الناس ويرفعون الأسعار، وهي الفكرة التي تركزت حولها معظم الانتقادات.

وكانت الوزارة ذكرت أمس الثلاثاء أنها ألقت القبض على فتاتين في مدينة اللاذقية بعد معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي باللاذقية تفيد "بوجود فتاتين ترتديان اللباس الفاضح بالشارع ونشر صورتهما على عدة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "ومن خلال المتابعة الجدية تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بتصيد الزبائن بلباسهما الفاضح بأحد أحياء المدينة وبرفقتهما شابين، وبالتحقيق معهما اعترفتا بما نسب لهما وإقدامهما على ممارسة الدعارة بأسلوب التصيد بالشارع العام لقاء مبالغ مالية".

المصدر: RT