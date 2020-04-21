 
مباشر

خارجية العراق: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين في إيران وعُمان

أخبار العالم العربي

خارجية العراق: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين في إيران وعُمان
Twitter@Iraqimofa
رحلة استثنائية لإعادة أكثر من 150 عراقيا عالقا في إيران إلى وطنهم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nps1

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الثلاثاء، أن رحلتين استثنائيتين غادرتا كلا من طهران ومسقط إلى بغداد لإعادة أكثر من 300 عراقي علقوا في إيران وسلطنة عمان.

إقرأ المزيد
استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق حتى الـ24 من الشهر الحالي
استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق حتى الـ24 من الشهر الحالي

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الرحلة الاستثنائية الأولى، التي سيّرتها السفارة العراقية لدى سلطنة عُمان، قد غادرت مسقط وعلى متنها 153 مسافرا من العراقيين العالقين في هذا البلد بسبب إجراءات الحظر الوقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أفاد المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، بمغادرة الرحلة الاستثنائية من طهران إلى بغداد، وعلى متنها 154 مسافرا، لإعادة العراقيين العالقين في ايران على خلفية الظروف نفسها.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا