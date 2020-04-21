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روحاني لأمير قطر: السعودية ستدرك أن عليها تغيير سياساتها في اليمن

أخبار العالم العربي

روحاني لأمير قطر: السعودية ستدرك أن عليها تغيير سياساتها في اليمن
Globallookpress Iran Presidential Office
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اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن السعودية ستدرك أن عليها تغيير سياساتها في اليمن، داعيا لتعاون دول المنطقة في تحقيق الأمن.

وقال الرئيس الإيراني في المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم الثلاثاء، إن "علينا السعي لاستمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين"، واصفا قطر بأنها "دولة صديقة وجارة وكانت دائما مهمة لإيران في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية".

واعتبر روحاني أن الأمن الإقليمي يتحقق بالتعاون بين دول المنطقة، معبرا عن أسفه "لاستمرار غارات التحالف السعودي على اليمن التي ادت إلى تدميره وقتل أهله".

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وأضاف أن "السعودية ستدرك عاجلا أم آجلا أن عليها تغيير سياساتها في اليمن".

ودعا روحاني كذلك إلى تكاتف دول العالم في مكافحة فيروس كورونا في الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنه على دول العالم أن تتخذ موقفها من العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي اعتبرها "انتهاكا للقواعد الدولية"، مضيفا أن "استمرارها في الظروف الراهنة القاسية والحيلولة دون حصولنا على قرض من صندوق النقد الدولي يناقض المبادئ الإنسانية".

وأكد على أهمية التعاون بين طهران والدوحة في مكافحة كورونا، مشيرا إلى استعداد إيران لنقل خبراتها إلى قطر.

بدوره، اعتبر أمير قطر أن على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها العالم في الفترة الراهنة، بحسب بيان الرئاسة الإيرانية.

وأعرب عن أمله بوقف إطلاق النار في سوريا واليمن والتوصل لحل مشكلات المنطقة عبر التعاون الجماعي.

المصدر: RT

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