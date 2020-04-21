عمليات بغداد: صاحب محل تجاري أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

كشفت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادثة إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة.

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وقالت القيادة، في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحة التحرير تتخذ الإجراءات القانونية أصوليا، بعد وقوع مشاجرة بين أحد أصحاب المحال التجارية المدعو (ج. ص) والمتظاهرين".

وأضافت أن "صاحب المحل تعرض للضرب من قبل بعض المتظاهرين، سبقتها مشادة كلامية، لكن ثلاثة مسلحين من أقرباء صاحب المحل التجاري قاموا بفتح النار من خلال بنادق نوع كلاشنكوف على المتظاهرين باتجاه ساحة الخلاني".

وأشارت القيادة إلى أن عددا من أصحاب المحال "قدموا شكوى من خلال مركز الشرطة، وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة بحقهم جميعا".

من جهتها، طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بوقف استهداف المتظاهرين، كما حذرت من حدوث أعمال عنف وخطر على السلم الأهلي في حال عدم منع وإيقاف الهجمات التي تشنها جهات مسلحة على ساحات الاعتصام.

المصدر: RT