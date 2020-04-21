وزارة الأوقاف المصرية: لا مجال لأية تجمعات في شهر رمضان هذا العام

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال لأية تجمعات في شهر رمضان هذا العام لموائد الإفطار أو غيرها، في ظروف إجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد.

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وأعلنت الوزارة أنها قررت فتح الباب لتلقي صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل الكفارات أو بدل الإطعام أو زكاة مال لحساب الفقراء والمساكين.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنها اتخذت هذا القرار "تيسيرا على أهل الفضل واستجابة لبعض النداءات التي طالبت الأوقاف بمخرج ييسر على من يريدون إخراج فدية أو إخراج كفارة أو صدقة فطر أو غير ذلك، بتوفير مكان آمن لتلقي ذلك".

ناصر حاتم

المصدر: RT