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الجيش المصري يتبرع بملايين الجنيهات لدعم البلاد في ظل أزمة كورونا

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يتبرع بملايين الجنيهات لدعم البلاد في ظل أزمة كورونا
Reuters
مصر
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أعلنت القوات المسلحة المصرية التبرع بمبلغ كبير لصندوق "تحيا مصر" لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، رغم جهودها الكبيرة في مواجهة الفيروس.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي: " رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا".

وتنفذ القوات المسلحة المصرية عمليات تعقيم لعدد من المناطق الحيوية ومحطات سكك الحديد في مصر، في إطار خطة الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT

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