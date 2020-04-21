إلغاء الزيارة السنوية لكنيس "الغريبة" اليهودي في تونس

أفات وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، بأن وباء كوفيد-19، تسبب بإلغاء الحج اليهودي السنوي إلى كنيس "الغريبة" في تونس الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 13 مايو القادم.

وقال بيريز الطرابلسي، المشرف على تنظيم هذا الحدث الذي عادة ما يشارك فيه آلاف من الحجاج من مختلف أنحاء العالم: "لن نعيد فتح الكنيس إلا بعد زوال خطر الفيروس".

وأضاف أن ذلك سيكون بالتزامن مع إعادة فتح المساجد وأماكن العبادة الأخرى في تونس.

وأغلق كنيس "الغريبة"، الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والواقع في جزيرة جربة التونسية، أبوابه منذ ظهور وباء كوفيد-19 في البلاد التي سجلت 886 إصابة بينها حالتا وفاة منذ 2 مارس.

ويحج اليهود التونسيون إلى كنيس "الغريبة سنويا"، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 شخص وغالبيتهم من سكان جزيرة جربة وتونس العاصمة وكان عددهم يناهز 100 ألف قبل استقلال تونس عام 1956.

ويشارك بالمراسم الآلاف من القادمين من أوروبا، إضافة إلى أمريكا الشمالية وإسرائيل، علما أن عددهم ارتفع في السنوات الماضية بفضل تحسن الوضع الأمني.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية في تونس علقت صلاة الجماعة وقررت إغلاق المساجد في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي الوباء.

وذكر مصدر في وزارة الشؤون الدينية، أنه خلال شهر رمضان سيتم تعليق صلاة التراويح التي عادة ما تستقطب عددا كبيرا من المصلين.

المصدر: أ ف ب