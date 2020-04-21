"مكافحة العدوى" في مصر تحذر من الإفراط في استخدام الكحول للتعقيم ضد فيروس كورونا

حذر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى في وزارة الصحة المصرية إيهاب عطية، من الإفراط في استخدام الكحول لعقيم اليدين بهدف مواجهة فيروس كورونا.

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وأوضح عطية أن الإفراط في استخدام الكحول لتعقيم الجلد، يؤدى إلى قتل البكتيريا المفيدة بالجسم فضلا عن ضرره على البشرة، مشددا على ضرورة تعقيم الأحذية، واتباع الإجراءات الوقائية، بتنظيف الأسطح والتباعد، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون واستخدام الكحول بالأماكن غير المتواجد بها الماء والصابون.

وأوضح أن فيروس كورونا المستجد، من عائلة كورونا والتي مثلها مثل الإنفلونزا العادية، موضحا أنه ينتقل عن طريق الرذاذ لأنه ثقيل، لافتا أن الفيروس لا يستطيع التنقل بعد 90 سم، فيجب أخذ الاحتياطات في التعامل مع المشتبه بهم أو المصابين في نطاق متر فما أكثر.

وقال: "الأشخاص المعتادين على الخروج من المنزل، عند الرجوع يجب عليهم اتباع جميع الإرشادات الوقائية والابتعاد عن كبار السن والحوامل والأطفال".

المصدر: وسائل إعلام مصرية