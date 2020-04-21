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سوريا.. تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

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سوريا.. تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا
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أطباء في سوريا
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ارتفع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في سوريا إلى 6، بعد تسجيل حالة تعافي جديدة.

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وأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة التعافي الجديدة من العدوى، اليوم الثلاثاء.

وكانت آخر حالة شفاء سجلت في البلاد أعلنتها وزارة الصحة في 11 من الشهر الجاري. بينما أعلنت، في 19 من أبريل، حالة وفاة ثالثة بالفيروس.

وتم تسجيل 39 حالة إصابة في سوريا شفيت منها 6 وتوفيت 3 حالات.

أسامة يونس

المصدر: RT

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