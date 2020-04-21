الاستخبارات العراقية تعلن عن تفكيك خلية "إرهابية" والقبض على قادتها

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الثلاثاء، تمكنها من تفكيك خلية "إرهابية" كبيرة والقبض على قادتها في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

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وأفادت المديرية، في بيان، بإجراء عملية "نوعية تميزت بدقة المعلومات الاستخبارية"، مكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة (قيادة عمليات الجزيرة)، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 ولواء المشاة 32، وبالتنسيق مع مكافحة إرهاب القائم، من "اختراق وتفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على رؤوسها السبعة في قضاء القائم بمحافظة الأنبار".

وأضافت أن "عناصر الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

المصدر: RT