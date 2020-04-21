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مصر.. الرقابة الإدارية تكشف عن أدوية ومعدات فاسدة تضر بحياة المصريين

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مصر.. الرقابة الإدارية تكشف عن أدوية ومعدات فاسدة تضر بحياة المصريين
Reuters
الأمن المصري
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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر مؤخرا من ضبط بعض المتلاعبين في الأدوية ومعدات الوقاية المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

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وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إنه تم ضبط 126720 قرص دواء مجهول المصدر، و1758 عبوة دواء ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، و19374 قفازا وكمامة طبية تم تصنيعها بورش خاصة ‏وجميعها غير مطابقة لمواصفات التصنيع الرسمية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 548 عبوة كحول ومواد خام بأحد المخازن لإعادة تصنيع المطهرات، وذلك بمحافظات كل من الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، وقنا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة .

المصدر: RT

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