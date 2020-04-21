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الرئيس الجزائري يأمر بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية"

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يأمر بالكف عن استخدام عبارة
Reuters AS
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، جميع مسؤولي الوزارات ومؤسسات الدولة، بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية" عند تنفيذ واجباتهم.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، إن تعليمات الرئيس هذه تتماشى مع تعليمات سابقة أمر فيها تبون بسحب عبارة "فخامة الرئيس"، والاكتفاء بـ"السيد الرئيس".

وأضاف أن "الذي أمر بسحب لقب الفخامة يوم تنصيبه لم يطلب التقديس والتمجيد، إنما طلب من الجميع أن يكونوا سندا قويا له حينما قال في مراسم تأدية القسم: ساعدوني وشجعوني إذا أصبت، وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب، لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية، ذلك أمر ولى إلى غير رجعة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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