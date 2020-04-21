إصابات جديدة بكورونا في قطر والكويت وعمان

سجلت كل من قطر والكويت وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا. فيما أُعلن عن حالتي وفاة بالكويت، وحالة واحدة أخرى في عُمان.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع الإجمالي المصابين إلى 6533 حالة​​​.

وأوضحت الوزارة، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة، ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا، بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.

وأكدت شفاء 59 حالة من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 614 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 85 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 2080.

كما تم تسجيل وفاتين جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 11 حالة.

وأعلن وزير الصحة باسل الصباح، عبر "تويتر" عن شفاء 45 حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 1508.

وتوفى بسبب العدوى مقيم أجنبي في السلطنة يبلغ من العمر 53 عاما، ما يرفع العدد الكلي إلى 8 حالات.

وما زالت 3 دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، هي السعودية والإمارات وقطر، تتصدر قائمة المصابين للفيروس على مستوى الدول العربية.

وعالميا، اقتربت أعداد المصابين بالوباء لـ 2.5 مليون شخص، فيما بلغت أعداد المتوفين 171334 حالة.

المصدر: وكالات