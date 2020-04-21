قتلى من قوات الأمن والمدنيين بهجمات "إرهابية" في ثلاث محافظات عراقية

قتل عدد من قوات الأمن والمدنيين العراقيين إثر هجمات "إرهابية" شهدتها ثلاث محافظات عراقية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للفوج 36 في الحشد الشعبي بمنطقة اللزاكه جنوبي مدينة الموصل، وقد أدى الحادث إلى مقتل عنصرين اثنين من الفوج وجرح اثنين آخرين".

وأضافت أن "شرطيا في فوج طوارئ ديالى الرابع أصيب بإطلاق نار مباشر من قبل عصابات داعش الإرهابية خلال هجوم على نقطة تفتيش تابعة للفوج في منطقة الكاطون بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى".

وأشارت إلى "مقتل مدنيين أثنين بانفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية بين قرية قنيطرة وقرية اللزاكة، ضمن قاطع الفوج 36 في الحشد الشعبي والفوج الثاني في لواء المشاة 50 في الفرقة 14/ قيادة عمليات صلاح الدين".

وتابعت الخلية: "كما جرح عنصران اثنان بانفجار عبوة ناسفة على قوة تابعة لفرقة المشاة الخامسة في قرية أم الحنطة بناحية الإصلاح التابعة لمحافظة ديالى، وقتل أحد عناصر الشرطة بإطلاق نار مباشر بواسطة سلاح قناص استهدف إحدى نقاط فوج طوارئ ديالى الرابع، خلف جامعة ديالى بقضاء بعقوبة".

المصدر: RT