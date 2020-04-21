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تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

أخبار العالم العربي

تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
Reuters AMC/mjb
تظاهرات في لبنان أرشيف
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انطلقت اليوم الثلاثاء تظاهرات بواسطة السيارات في العديد من المناطق اللبنانية رفضا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأكد المشاركون أن التحرك يحترم شروط التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدوا كمامات واقية وأقلت السيارة الواحدة شخصين اثنين فقط.

وفي صيدا انطلقت السيارات من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، حيث جابت الشوارع رافعة الأعلام اللبنانية، قابلتها على الشرفات والمباني رايات مماثلة تأييدا لتحركات المتظاهرين، وقد تقيد المشاركون بالإرشادات الصحية الوقائية.

وقال المتظاهرون إن مسيرتهم هذه تعتبر "رسالة تأكيد على استمرار ثورتهم التي لن تنطفئ وقيام مطالبهم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لحين انكفاء الوباء عن اللبنانيين وخروجهم من الحجر سالمين".

المصدر: وكالات

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