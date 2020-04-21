سوريا.. ازدحام خانق بين المواطنين ودون اتباع الوقاية ضد كورونا

نشرت صحيفة "الوطن" السورية صورا لازدحام وتجمع خانق لمواطنين بأماكن الصرافات الآلية في مدينة طرطوس، وسط غياب أي إجراءات احترازية من فيروس كورونا.

ونشرت الصحيفة عبر موقعها في "فيسبوك" صورا للازدحام أمام مديرية التربية وصرافات المصارف العامة بالمدينة.

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في سياق متصل لفتت الصحيفة، إلى أنه "وتخفيفا للازدحام واستجابة لمطالب المواطنين بعد إغلاق الكورنيش البحري ما تسبب بازدحام في بعض الشوارع الأخرى، قررت السلطات المختصة إعادة فتحه من دوار البورتو حتى دوار نادي الضباط أمام حركة السيارات من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا، دون الشوارع الفرعية، والسماح سيكون فقط لحركة السيارات وليس للمشاة تخفيفا للازدحام".

المصدر: الوطن السورية