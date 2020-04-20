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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 42 ألفا

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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 42 ألفا
Reuters
الولايات المتحدة
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تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 42 ألف شخص، كما أظهر إحصاء لوكالة رويترز يوم الاثنين.

ومن الواضح حسب المعلومات الأخيرة أن معدل الزيادة في عدد الإصابات تباطئ، بعدما بلغ حوالي 30 ألف حالة يوميا الأسبوع الماضي، إذ تم تسجيل 20 ألف إصابة جديدة فقط يوم الاثنين.

يذكر أن الزيادة في الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية تباطأت أيضا، حيث ارتفعت بواقع نحو 1500 حالة اليوم مقارنة بأكثر من ألفي وفاة في اليوم خلال معظم أيام الأسبوع الماضي. وسجلت الولايات المتحدة 2806 وفيات يوم الأربعاء لتحقق بذلك رقما قياسيا لعدد حالات الوفاة في يوم واحد.

وتسجل الولايات المتحدة، أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بأكثر من 774 ألف حالة.

المصدر: رويترز

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