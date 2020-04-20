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"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

أخبار العالم العربي

Reuters
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر - أرشيف -
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قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عددا من الأهداف المعادية.

وأضافت أن طائرات استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر بريف حمص الشرقي.

وصرح مصدر عسكري لـRT بأن طيرانا مجهولا استهدف نقاطا للجيش السوري في السخنة والعامرية والتليلة في بادية تدمر.

وهذا هو الهجوم الثاني في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات في أنحاء سوريا.

المصدر: سانا

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