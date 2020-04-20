"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عددا من الأهداف المعادية.

وأضافت أن طائرات استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر بريف حمص الشرقي.

وصرح مصدر عسكري لـRT بأن طيرانا مجهولا استهدف نقاطا للجيش السوري في السخنة والعامرية والتليلة في بادية تدمر.

وهذا هو الهجوم الثاني في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات في أنحاء سوريا.

#عاجل || #سانا ..

مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان #إسرائيلي في سماء #تدمر وتسقط عددا من الصواريخ المعادية — سانا عاجل (@SanaAjel) April 20, 2020

المصدر: سانا