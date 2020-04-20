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حالتا وفاة و191 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة بالمغرب

أخبار العالم العربي

حالتا وفاة و191 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة بالمغرب
Reuters YB/OLA
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 3046 حالة، والوفيات إلى 143.

وأوضح رئيس مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل تماثل 23 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 350 شخصا.

وأضاف أنه تم استبعاد أزيد من ألف حالة كان يشتبه في إصابتها، ليصل العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية إلى 13 ألف و340 حالة.

وتشير الأرقام إلى تراجع نسبي في وتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد مقارنة مع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في الأسبوع الماضي (259 في 16 أبريل و281 في 17 أبريل)، إلا أنه أعلى من حصيلة أول أمس السبت (121 حالة)، وأمس الأحد ( 170 حالة).

المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي

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