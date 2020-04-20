أردوغان يهاجم حفتر ويعد بـ"إفساد المؤامرات في المتوسط"

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما جديدا على قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، داعيا العالم إلى "مواجهة هذا الانقلابي"، فيما وعد بـ"إفساد المؤامرات في البحر المتوسط".

وقال أردوغان، في خطاب متلفز ألقاه اليوم الاثنين عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي: "تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها".

وأردف: "من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم، التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط، لا تزال قائمة، مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالوثيقة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها".

واستطرد: "أما المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، فتظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر".

وتابع أردوغان: "من هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر".

وتعتبر تركيا أكبر مؤيد خارجي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بينما يتهم حفتر السلطات التركية بدعم الإرهاب في بلاده.

المصدر: الأناضول + وكالات