بسبب كورونا.. التماس هلال رمضان في سوريا يقتصر على المختصين

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، اليوم الاثنين، أن التماس هلال رمضان سيقتصر على المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

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وحسب الوزارة، فإن القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، دعا المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية إلى التماس الهلال عند غروب شمس يوم الخميس 29 شعبان 1441 هجري، الموافق 23 أبريل 2020.

وقال إن الالتماس سيقتصر عليهم، "نظرا للظروف والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".

وكانت الجمعية الفلكية السورية وجهت كتابا إلى القاضي المعراوي في الثامن من الشهر الجاري تحدد فيه بدقة موعد ولادة هلال رمضان.

وقال نائب رئيس الجمعية، عبد العزيز سنوبر، لـ RT إن الجمعية "في كل شهر قمري توجه كتابا مشابها للقاضي الشرعي" وأن التوقيت فيما يتعلق بغروب الشمس والقمر خاص بمدينة دمشق، أما توقيت ولادة الهلال فهو لكل العالم".

أسامة يونس

المصدر: RT