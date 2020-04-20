الكويت تسهل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أن دولة الكويت قامت بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها، بعدما كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية في الموانئ الكويتية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحجر الزراعي المصري خاض جوله طويلة من المفاوضات الفنية مع الجانب الكويتي وكان أخرها قيام رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار بزيارة إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

ووفقا للوزارة سيؤدي هذا القرار إلى المساهمة في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، منشورا جديدا حول شروط التصدير إلى الإمارات.

وأكد المنشور أن تصدير جميع المنتجات الزراعية المصرية سيتم إلى الإمارات دون إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات مع كل إرسالية على أن يجري إجراء التحاليل للشحنات من قبل الجانب الإماراتي فور وصولها، وذلك خلال شهر أبريل أو حتى إشعار آخر وبشكل استثنائي.

المصدر: RT