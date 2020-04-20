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مفوضية اللاجئين بالأردن تكشف هوية 4 أطفال ووالدتهم قضوا بانفجار قنبلة

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مفوضية اللاجئين بالأردن تكشف هوية 4 أطفال ووالدتهم قضوا بانفجار قنبلة
Reuters MH/JG
سيارة إسعاف أردنية -أرشيف-
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قال الناطق الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن، محمد حواري، إن ضحايا انفجار القنبلة اليوم الاثنين في مدينة المفرق من أسرة سورية.

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وفاة 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق الأردنية
وفاة 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق الأردنية

وأوضح حواري أنه بعد ظهر اليوم انفجرت "قنبلة قديمة" في مدينة المفرق عندما كان أطفال من اللاجئين السورين يلعبون خارج منزلهم، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم ووالدتهم بشكل مأساوي.

وأضاف أن المفوضية تقدم الدعم اللازم لعائلة المتوفين وذويهم، وهي باتصال مباشر مع محافظ المفرق والسلطات الأردنية.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في أحد الأحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية.

ولفت إلى أنه نتج عن الحادثة وفاة 4 أطفال وأمهم، فيما تقوم فرق متخصصة بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة.

المصدر: وكالات

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