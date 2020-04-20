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الأمن المصري يلقي القبض على أشخاص بتهمة غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

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الأمن المصري يلقي القبض على أشخاص بتهمة غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه خمسة عناصر إجرامية بالجيزة لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخمسة عناصر وذلك لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت إلى أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ولإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

المصدر: RT

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