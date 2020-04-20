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الجزائر تسجل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters RB/CK
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الاثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 384، والإصابات إلى 2718.

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في المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 1047 شخصا بعد تسجيل 153 حالة شفاء جديدة.

وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات. 

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا و95 إصابة جديدة.

وأعلنت سلطات البلاد في وقت سابق، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، لمواصلة مواجهة الفيروس.

المصدر: RT

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