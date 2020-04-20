سوريا.. إجراءات لتخفيف آثار الحظر من بينها تسهيل عودة المواطنين في الخارج

اتخذت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، عددا من الإجراءات الخاصة بآثار تمديد حالة الحظر، بينها ما يتعلق بالسوريين في الخارج وشبكة الإنترنت.

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ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على آلية لتأمين عودة المواطنين العالقين في الدول الأخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا، وكلفت وزارة الخارجية بأن تطلب من القنصليات والسفارات أسماء الراغبين بالعودة والتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والصحة لتسهيل إجراءات عودتهم "على أن يتم تطبيق الحجر الصحي على جميع العائدين لمدة 14 يوما".

كما طلبت من وزارة الاتصالات تخفيض حزم الإنترنت المخصصة لكل وزارة بنسبة 20%، ليصار إلى توظيف الوفر المحقق في تحسين جودة شبكة الإنترنت للمواطنين وتخفيف الضغط الحاصل عليها نتيجة الالتزام بالمنازل.

وخلال جلسته الأسبوعية اعتمد مجلس الوزراء منظومة الخدمات الجديدة في وزارات المالية والكهرباء والداخلية والموارد المائية وتتضمن تقديم 10 خدمات معتمدة في مراكز خدمة المواطن اعتبارا من بداية شهر سبتمبر القادم، إضافة الى استكمال ربط المصرفين العقاري والتجاري في منظومة الدفع الالكتروني أول الشهر القادم.

كما أقر المجلس خطة وزارة الزراعة لمعالجة الصعوبات التي تعترض قطاع الدواجن المتضمنة وصول الدعم بشكل مباشر إلى المربين وتقديم التسهيلات لإعادة جميع المداجن للعمل.

أسامة يونس

المصدر: RT