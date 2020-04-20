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القبض على مسؤول التنسيق بين "الدواعش" وذويهم في الأنبار

أخبار العالم العربي

القبض على مسؤول التنسيق بين
Reuters
القبض على مسؤول التنسيق بين "الدواعش" وذويهم في الأنبار
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، عن اعتقال المسؤول عن التنسيق بين عناصر تنظيم "داعش" وذويهم في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة 39، وعلى ضوء معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البوفراج في جزيرة الرمادي بالأنبار".

وأضافت أن "المعتقل مسؤول التنسيق ما بين عوائل عصابات "داعش" المتواجدين في مخيمات النازحين بالأنبار وأبنائهم من الدواعش الفارين خارج العراق.

وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

المصدر: "السومرية"

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