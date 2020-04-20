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الانتاج الحربي المصري يكشف عن معدات "صنع في مصر" لمواجهة فيروس كورونا (صورة)

أخبار العالم العربي

الانتاج الحربي المصري يكشف عن معدات
Reuters
مصر
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كشفت وزارة الإنتاج الحربي المصري عن معدات صنعت في مصر تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

الانتاج الحربي المصري يكشف عن معدات
RT
صورة الكبائن
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وأشارت وزارة الإنتاج الحربي في مصر إلى أن المهندسين والفنيين والعاملين بكل من شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربي ومصنع 99 الحربي) قاموا بتصنيع بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من بخاخات تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت.

وتابعت: "كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج".

ونوهت بأنه تم تسليم 4 كبائن تعقيم للأفراد من إنتاج شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إلي مجلس النواب المصري أمس.

المصدر: RT

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